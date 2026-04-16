Alle ore 11.00 si è aperto l'incontro tra Lorenzo Musetti e Corentin Moutet, valido per gli ottavi di finale dell'ATP 500 di Barcellona 2026. La partita si svolge sul campo centrale del torneo, con i due tennisti che si sfidano per avanzare ai quarti di finale. La diretta segue minuto per minuto le azioni e i punteggi aggiornati dell'incontro, offrendo un resoconto immediato di quanto accade sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Corentin Moutet, partita valevole per gli ottavi di finale dell ‘ATP 500 di Barcellona 2026. Il numero 9 del mondo torna in campo dopo il buon successo all’esordio contro Landaluce e cerca l’accesso ai quarti del torneo spagnolo. Barcellona potrebbe essere un punto di svolta della stagione di Musetti. Il toscano è arrivato a questo torneo con poche certezze a causa delle tante settimane saltate dopo l’infortunio rimediato agli Australian Open. All’esordio in questo torneo Musetti ha avuto la meglio in due set del giovane talento spagnolo, in una partita giocata in crescendo e che gli ha permesso di trovare ritmo con i colpi da fondo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quarti

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Bene la vittoria dopo l'infortunio, ma con Moutet non basterà il tennis visto oggi. Speriamo che Musetti torni presto quello che ci ha fatto vedere magie sulla terra negli ultimi anni. x.com