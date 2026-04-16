Musetti punto del torneo con Moutet | highlights Barcellona

Nell'incontro degli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona, Lorenzo Musetti ha battuto il francese Corentin Moutet con un punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 41 minuti. L’italiano ha conquistato la vittoria con due set, chiudendo la partita senza andare al terzo. Gli highlights della sfida mostrano i momenti salienti e le battute decisive tra i due giocatori.

Gli highlights della vittoria in due set (6-3 6-4 il punteggio finale in un'ora e 41 minuti) di Lorenzo Musetti contro il francese Corentin Moutet negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Barcellona. La sintesi si apre con il punto della partita, che mostra tutta la sensibilità dell'azzurro, applaudito anche dall'avversario.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musetti, punto del torneo con Moutet: highlights Barcellona Cameron Norrie SHOCKS World No. 1 Carlos Alcaraz! | Paris 2025 Highlights Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida all’estro del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026: orario, tv, programma, streamingLorenzo Musetti affronterà Corentin Moutet agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona: dopo un esordio positivo sulla terra rossa... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sinner affaticato batte Machac in tre set, oggi in campo contro il canadese Aliassime; LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quarti; Musetti eliminato a Montecarlo: Il ritiro con Djokovic in Australia si ripete nella mia testa. Lorenzo perde posizioni in classifica; Musetti riparte da Barcellona: vittoria all’esordio, ora punta alla top 5 mondiale. LIVE Musetti-Moutet 6-3, 6-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince e vola ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) 17.59 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di ... oasport.it Quando gioca Musetti i quarti a Barcellona? Avversario, programma, orario, tvLorenzo Musetti si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona e affronterà il vincente del confronto tra il francese Arthur Fils e ... oasport.it MUSETTI SUPERA L'OSTACOLO MOUTET Solida prova da parte di Lollo, che elimina il francese Moutet in due set e vola ai quarti di finale, dove affronterà il vincitore della sfida tra Fils e Nakashima - facebook.com facebook LOREEEEEEE Secondo successo consecutivo e primi quarti di finale centrati dal ritiro a Melbourne per Musetti Si ferma invece il percorso di Sonego, che esce sconfitto 6-2, 6-3 da Rublev @BMWItalia x.com