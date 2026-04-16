LIVE Musetti-Moutet ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | sfida all’estro del francese

In diretta dal torneo ATP di Barcellona, si sta disputando la partita tra il tennista italiano e l’avversario francese. La sfida si svolge sui campi in terra rossa, con gli spettatori che seguono con attenzione ogni punto. Contestualmente, si attende l’inizio dell’incontro tra il giocatore italiano e il russo, previsto non prima delle 13.30. L’evento sportivo coinvolge numerosi fan e appassionati di tennis che seguono aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Corentin Moutet, partita valevole per gli ottavi di finale dell ‘ATP 500 di Barcellona 2026. Il numero 9 del mondo torna in campo dopo il buon successo all’esordio contro Landaluce e cerca l’accesso ai quarti del torneo spagnolo. Barcellona potrebbe essere un punto di svolta della stagione di Musetti. Il toscano è arrivato a questo torneo con poche certezze a causa delle tante settimane saltate dopo l’infortunio rimediato agli Australian Open.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida all’estro del francese Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo... Atp 500 di Barcellona 2026, Musetti-Moutet: orario e dove vedere la sfidaBarcellona, 15 aprile 2026 – Dopo il positivo esordio contro il ventenne spagnolo Martin Landuce, sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-2, Lorenzo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quarti; Corentin Moutet - Lorenzo Musetti 16/04/2026 Comp. quote; Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; Moutet-Musetti: il pronostico dell'ATP 500 di Barcellona, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti ... oasport.it Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026: orario, tv, programma, streamingLorenzo Musetti affronterà Corentin Moutet agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona: dopo un esordio positivo sulla terra rossa catalana ... oasport.it Barcelona Open 2026 Day 4: Predictions ft. Lorenzo Sonego vs Andrey Rublev, Corentin Moutet vs Lorenzo Musetti - facebook.com facebook Bene la vittoria dopo l'infortunio, ma con Moutet non basterà il tennis visto oggi. Speriamo che Musetti torni presto quello che ci ha fatto vedere magie sulla terra negli ultimi anni. x.com