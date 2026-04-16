LIVE Musetti-Moutet ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | sfida all’estro del francese

Da oasport.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diretta dal torneo ATP di Barcellona, si sta disputando la partita tra il tennista italiano e l’avversario francese. La sfida si svolge sui campi in terra rossa, con gli spettatori che seguono con attenzione ogni punto. Contestualmente, si attende l’inizio dell’incontro tra il giocatore italiano e il russo, previsto non prima delle 13.30. L’evento sportivo coinvolge numerosi fan e appassionati di tennis che seguono aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Corentin Moutet, partita valevole per gli ottavi di finale dell ‘ATP 500 di Barcellona 2026. Il numero 9 del mondo torna in campo dopo il buon successo all’esordio contro Landaluce e cerca l’accesso ai quarti del torneo spagnolo. Barcellona potrebbe essere un punto di svolta della stagione di Musetti. Il toscano è arrivato a questo torneo con poche certezze a causa delle tante settimane saltate dopo l’infortunio rimediato agli Australian Open.🔗 Leggi su Oasport.it

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