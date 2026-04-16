Musetti cresce con il match e doma Moutet | Barcellona lo spinge nei quarti

Nel torneo ATP 500 di Barcellona, Lorenzo Musetti ha superato il francese Corentin Moutet con un punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 42 minuti, conquistando così il passaggio ai quarti di finale. La partita ha visto Musetti crescere nel corso dell’incontro, mantenendo la concentrazione e portando a casa la vittoria contro un avversario che occupa la posizione 31 nel ranking mondiale.

Lorenzo Musetti continua la sua corsa nell’ATP 500 di Barcellona e conquista l’accesso ai quarti di finale battendo il francese Corentin Moutet, numero 31 del ranking, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 42 minuti. Una partita tutt’altro che semplice, resa ancora più insidiosa dalle forti raffiche di vento sul campo “Rafa Nadal”, condizioni che hanno complicato la gestione degli scambi e premiato chi è riuscito a trovare più ordine e lucidità. Musetti, numero 9 del mondo, ha saputo farlo con crescente autorità. L’avvio è stato equilibrato e sporco, proprio per le condizioni atmosferiche. Musetti ha avuto subito l’occasione per colpire, ma non è riuscito a sfruttare le esitazioni iniziali di Moutet, anche a causa di una risposta non sempre profonda.🔗 Leggi su Sportface.it

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