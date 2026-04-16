Museo Cambellotti illustrati tutti i progetti

Da latinatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Museo Cambellotti sono stati illustrati i progetti in corso, tra cui il sistema delle Città di fondazione e la valorizzazione della collezione. Sono stati presentati anche interventi di ristrutturazione dei locali e dei sistemi digitali, oltre alle iniziative di formazione degli operatori. La presentazione ha coinvolto diverse figure coinvolte nel settore museale e culturale, che hanno fornito dettagli sulle attività e sugli interventi pianificati.

Il sistema delle Città di fondazione, la valorizzazione della collezione, la ristrutturazione dei locali e dei sistemi digitali, la formazione degli operatori. Sono solo alcuni dei progetti in piedi per il Museo Cambellotti di Latina, illustrati dalla direttrice, Antonia Lo Rillo, in commissione.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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