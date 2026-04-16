Museo Cambellotti illustrati tutti i progetti

Al Museo Cambellotti sono stati illustrati i progetti in corso, tra cui il sistema delle Città di fondazione e la valorizzazione della collezione. Sono stati presentati anche interventi di ristrutturazione dei locali e dei sistemi digitali, oltre alle iniziative di formazione degli operatori. La presentazione ha coinvolto diverse figure coinvolte nel settore museale e culturale, che hanno fornito dettagli sulle attività e sugli interventi pianificati.

Il sistema delle Città di fondazione, la valorizzazione della collezione, la ristrutturazione dei locali e dei sistemi digitali, la formazione degli operatori. Sono solo alcuni dei progetti in piedi per il Museo Cambellotti di Latina, illustrati dalla direttrice, Antonia Lo Rillo, in commissione.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Museo Cambellotti, attivo il servizio di accoglienza dei visitatori e informazione sulle mostreAccoglienza e informazione al Museo Cambellotti di Latina sulla collezione permanente, sulle mostre temporanee in corso e in programmazione. Comunicato Stampa: Sesta commissione - Illustrati tre progetti di leggeNel corso della seduta odierna della Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto - la prima dopo l'insediamento ufficiale del 12 gennaio -... Contenuti utili per approfondire Museo Cambellotti, illustrati tutti i progettiIl sistema delle Città di fondazione, la valorizzazione della collezione, la ristrutturazione dei locali e dei sistemi digitali, la formazione degli operatori. Sono solo alcuni dei progetti in piedi p ... latinatoday.it Cambellotti, nuova polemica l'ex direttore spara a zeroUna dura critica alla gestione del Museo Cambellotti di Latina, relativa in particolare alle iniziative che la struttura ospita. È quella che giunge dall'architetto e docente Francesco Tetro, già alla ... ilmessaggero.it