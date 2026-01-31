Museo Cambellotti attivo il servizio di accoglienza dei visitatori e informazione sulle mostre

Questa mattina il Museo Cambellotti di Latina ha riattivato il servizio di accoglienza e informazione per i visitatori. Ora è possibile ricevere dettagli sulla collezione permanente, sulle mostre temporanee in corso e su quelle in programma in futuro. La riapertura mira a riportare più persone in museo e a rendere più semplice l’accesso alle informazioni sugli eventi in corso.

Accoglienza e informazione al Museo Cambellotti di Latina sulla collezione permanente, sulle mostre temporanee in corso e in programmazione. È il progetto “Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali”, attivato presso il museo con il supporto di sei giovani del servizio civile universale. “Il progetto, coordinato della direttrice del museo comunale Antonia Lo Rillo, prevede un servizio di accoglienza e di informazione, attivato dopo una puntuale formazione dei ragazzi del servizio civile. I giovani volontari, infatti, da settembre a dicembre scorsi, hanno frequentato e partecipato alla formazione generale e specifica del settore culturale, al fine di poter affrontare le principali attività del progetto”, spiega il sindaco Matilde Celentano.🔗 Leggi su Latinatoday.it

