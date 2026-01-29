Dai Musei Capitolini all’Ara Pacis | dal 1° febbraio musei civici gratis per i residenti e nuove tariffe per i turisti

Da venerdì 1° febbraio, i musei civici di Roma offriranno l’ingresso gratuito ai residenti. La novità riguarda anche le tariffe per i turisti, che cambiano da quel giorno. La decisione mira a incentivare le visite ai monumenti storici come i Musei Capitolini e l’Ara Pacis, mentre le nuove tariffe renderanno più chiaro il costo per chi visita la città. La misura entrerà in vigore tra pochi giorni e riguarda l’intera gestione di Roma Capitale sui principali musei e monumenti.

Dal primo febbraio 2026 entra in vigore un nuovo sistema tariffario per i musei e i monumenti gestiti da Roma Capitale. Una riforma pensata per sostenere la tutela del patrimonio culturale e, allo stesso tempo, favorire una fruizione più ampia da parte dei cittadini romani. La novità principale riguarda i residenti della Città Metropolitana di Roma, che potranno accedere gratuitamente a tutti i musei civici e alle aree archeologiche comunali, comprese quelle finora a pagamento. Tra queste figurano i Musei Capitolini, la Centrale Montemartini, i Mercati di Traiano, il Museo dell’Ara Pacis, il Museo di Roma a Palazzo Braschi, il Museo di Roma in Trastevere, i Musei di Villa Torlonia, il Museo della Forma Urbis, l’Area Sacra di Largo Argentina, l’Area archeologica del Circo Massimo, la Galleria Comunale d’Arte Moderna e il Museo Civico di Zoologia.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Musei Capitolini

Dal 1° febbraio 2026, i Musei Civici di Firenze introducono nuove tariffe per sostenere i crescenti costi di gestione, mantenendo comunque agevolazioni per i residenti fiorentini.

I residenti nel territorio metropolitano di Venezia potranno accedere gratuitamente ai musei civici, un’opportunità per approfondire il patrimonio culturale locale, rafforzare il senso di comunità e promuovere la partecipazione attiva.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Musei Capitolini

Argomenti discussi: Visite guidate a Palazzo Senatorio 1° febbraio 2026 - SOLD OUT; Domenica 1° febbraio 2026 ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici di Roma; Grecia e Roma, una civiltà a due voci; Appuntamenti culturali a Roma dal 16 al 22 gennaio 2026: mostre, visite e Planetario.

Dai Musei Capitolini all’Ara Pacis: dal 1° febbraio musei civici gratis per i residenti e nuove tariffe per i turistiDal primo febbraio 2026 entra in vigore un nuovo sistema tariffario per i musei e i monumenti gestiti da Roma Capitale. Una riforma pensata per sostenere ... funweek.it

Musei gratis domenica 1 febbraio: tutte le mostre in programma e visitabiliL'elenco completo dei musei civici e dei musei statali ad ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese ... romatoday.it

Visita guidata alla mostra dei gioielli di Cartier ai Musei Capitolini sabato pomeriggio 31 gennaio ore 15.15 questa visita è al completo - facebook.com facebook

Rzym, Musei Capitolini. Caravaggio i kamyki. x.com