Multe stradali | la Spezia batte Genova record shock a Carrodano

Nel 2025, le multe stradali hanno visto la Spezia superare Genova in termini di incasso pro capite, coinvolgendo un numero considerevole di residenti. Un episodio particolare si è verificato a Carrodano, dove si è registrato un record inaspettato. I dati ufficiali mostrano come le sanzioni abbiano avuto un impatto rilevante sulla popolazione locale, facendo salire l’attenzione sull’andamento delle contravvenzioni nel territorio.

Il bilancio delle sanzioni stradali nel 2025 vede la Spezia protagonista per impatto sui residenti, con un incasso pro capite che supera quello del capoluogo genovese. Mentre i comuni liguri hanno raccolto complessivamente oltre 44,1 milioni di euro, segnando una crescita dell’1% rispetto all’anno precedente, il dato spezzino assume una rilevanza particolare quando viene rapportato alla demografia locale. L’incidenza delle sanzioni tra i capoluoghi della Liguria. Analizzando i flussi economici derivanti dalle violazioni del Codice della Strada, emerge un quadro che vede Genova dominare le cifre assolute con 36,2 milioni di euro incassati, posizionandosi al sesto posto in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Multe stradali: la Spezia batte Genova, record shock a Carrodano Notizie correlate A Carrodano (La Spezia) il record di multe in ItaliaSe decidete di farvi una giornata a Levanto o un'escursione alle Cinque Terre, ricordatevi di rispettare il limite di velocità perché l’autovelox più... Multe stradali record: balzo del 23%, Firenze guida gli incassiI bilanci delle amministrazioni locali italiane hanno registrato un incremento straordinario nel 2025, con le sanzioni legate alle violazioni del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Multe stradali, i comuni incassano miliardi dalle contravvenzioni. Milano al primo posto; Aumentano gli incassi dalle multe, +23% in tre anni; Multe stradali: in 3 anni incassi su del 23%. I comuni che incassano di più; Multe stradali 2025: la cifra incassata dai Comuni è da record. Multe stradali: in 3 anni incassi su del 23%. I comuni che incassano di piùComplessivamente, questi 10 comuni hanno incassato proventi da multe e sanzioni per violazioni del codice della strada pari a quasi 630 milioni di euro, vale a dire più di un terzo del totale. macitynet.it Multe stradali: per i Comuni +23% di incassi in soli tre anniScopri l'analisi sui proventi delle multe stradali nei Comuni italiani: si registra un aumento significativo rispetto a tre anni fa. sicurauto.it Con 36,2 milioni di euro, Genova si conferma sesto comune in Italia per proventi da multe e sanzioni stradali nel 2025. Nonostante il valore sia in calo del 2% rispetto al 2024, il capoluogo ligure mantiene la sua posizione nella classifica nazionale. Nel 2025, g facebook Nel 2025, il Comune di Milano ha incassato 178,6 milioni di euro dalle multe stradali, mantenendo il primato in Italia per introiti derivanti dalle sanzioni agli automobilisti #Milano #Multe x.com