A Carrodano La Spezia il record di multe in Italia

A Carrodano, in Liguria, si registra il maggior numero di multe in Italia per eccesso di velocità. La presenza di un autovelox molto attivo ha portato a un alto volume di sanzioni negli ultimi mesi. Chi si sposta tra Levanto e le Cinque Terre deve fare attenzione ai limiti di velocità, poiché le contravvenzioni sono frequenti e immediatamente contestate. La strada e le sue regole sono al centro di questa situazione.

Se decidete di farvi una giornata a Levanto o un'escursione alle Cinque Terre, ricordatevi di rispettare il limite di velocità perché l’autovelox più crudele d’Italia, non perdona. Dopo Carrodano, nella classifica dei comuni dove vengono sanzionati maggiormente gli automobilisti si trovano Pettoranello del Molise (Isernia) e Colle Santa Lucia nel Bellunese. In tutto le infrazioni al codice della strada lo scorso anno hanno fruttato 1 miliardo e 770 milioni ai comuni italiani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Carrodano (La Spezia) il record di multe in Italia Multe record in Italia: Torino incassa 56 milioni dai vigiliI bilanci comunali italiani hanno registrato nel 2025 un afflusso di risorse senza precedenti derivante dalle sanzioni stradali, con un totale di... Milano incassa 178,6 milioni dalle multe (prima in Italia). Bellagio regina tra i comuni piccoli. Il record? A Bonate SottoMilano, 10 aprile 2026 – Le città regine delle multe in Lombardia? Al “vertice” della classifica degli incassi sui proventi di multe e sanzioni a... Temi più discussi: Carrodano rivince lo scudetto italiano delle multe: ha incassato 770 mila euro nel 2025, 1.655 euro ogni suo …; Tamponamento tra mezzi pesanti sull’A12: c’è un ferito, autostrada chiusa; Multe stradali, Firenze sul podio degli incassi e prima in Italia per pro capite; FACILE.IT * MULTE STRADALI: INCASSATI DAI COMUNI 1,77 MILIARDI NEL 2025, SUL PODIO MILANO - ROMA - FIRENZE. Carrodano rivince lo scudetto italiano delle multe: ha incassato 770 mila euro nel 2025, 1.655 euro ogni suo abitante (sono 465)Diminuisce la quota delle violazioni del codice della strada ma il minuscolo paesino spezzino resta al primo posto. Tra le grandi città Genova è al sesto posto ... ilsecoloxix.it Hai salvato un nuovo articoloI risultati definitivi del Referendum costituzionale 2026 sulla Giustizia per il Comune di Carrodano sono stati resi noti. Questi i dati: ha vinto il No con una percentuale del 62,30% rispetto al ... corriere.it Carrodano scende ma resta in vetta. Il piccolo Comune in provincia di La Spezia si conferma leader italiano per un primato di cui farebbe probabilmente a meno. È infatti tra i Comuni record in Italia nel rapporto tra gli abitanti e gli incassi da multe per violazion - facebook.com facebook