Multe stradali in Toscana incassi per 208 milioni Firenze terza tra le grandi città

Nel 2025, le multe stradali in Toscana hanno generato 208 milioni di euro, consolidando la regione come seconda in Italia per incassi da sanzioni del codice della strada. Firenze si distingue come la terza città tra le grandi metropoli toscane per importo raccolto, evidenziando l’attenzione alle norme di sicurezza e il ruolo delle sanzioni nella gestione del traffico locale.

Firenze, 24 gennaio 2026 – In Toscana nel 2025 le multe stradali hanno garantito agli enti locali 208 milioni di euro, confermando la regione al secondo posto in Italia per incassi da sanzioni del codice della strada. A rivelarlo è il Codacons, che ha elaborato i dati ufficiali aggiornati al 20 gennaio 2026 e relativi ai “Proventi da multe e sanzioni” dichiarati dai comuni. Il dato toscano si inserisce in un quadro nazionale che registra complessivamente 1,9 miliardi di euro di incassi nel 2025, con una flessione del -4,4 per cento rispetto all’anno precedente. Ma il peso delle sanzioni resta consistente: negli ultimi cinque anni gli italiani hanno versato oltre 8,5 miliardi di euro, pari a 142 euro pro capite, neonati inclusi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Multe a Prato, la stima: oltre 21 milioni nel 2026, ogni giorno una valanga di contravvenzioni stradaliNel bilancio di previsione del Comune di Prato, si stima che nel 2026 i proventi derivanti dalle contravvenzioni al codice della strada raggiungeranno oltre 21 milioni di euro.

