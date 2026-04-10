Negli ultimi tre anni, le multe stradali hanno registrato un incremento del 23%, portando agli enti locali un totale di 1,77 miliardi di euro nel 2025. I dati mostrano un aumento costante negli incassi legati alle sanzioni per infrazioni stradali, evidenziando una crescita significativa rispetto al passato recente. Questo risultato si riflette sui bilanci dei Comuni italiani, che continuano a far crescere le entrate derivanti dalle multe.

Record per le multe stradali. I Comuni italiani in tre anni hanno incassato il 23% in più, raggiungendo 1,77 miliardi di euro. Milano, Roma e Firenze in testa secondo l’indagine di Facile.it su dati Siope. Numeri che confermano una crescita strutturale delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada. E mentre gli automobilisti fanno i conti con verbali sempre più frequenti, dal fronte assicurativo arriva una notizia che spezza il trend negativo degli ultimi anni: i premi RC auto sembrano aver arrestato la loro corsa. Le grandi città: Milano resta in testa, ma calano i proventi nelle metropoli. A dominare la classifica dei Comuni con i maggiori incassi da multe è ancora Milano, che nel 2025 ha registrato 178,6 milioni di euro, nonostante un calo del 13% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Multe stradali, incassi record: +23% in tre anni. Ai Comuni 1,77 miliardi nel 2025

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