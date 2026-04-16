Mukki sport 2025-2026

Martedì 14 aprile si è svolta nella Sala Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana, la cerimonia di premiazione della nona edizione di Mukki Sport. Durante l’evento sono state premiate undici associazioni sportive dilettantistiche che hanno partecipato al progetto promosso dalla Centrale del Latte d’Italia. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni coinvolte, che si sono ritrovati per celebrare i risultati ottenuti nel periodo 2025-2026.

Martedì 14 aprile, sono state premiate, nella prestigiosa Sala Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana, le 11 associazioni sportive dilettantistiche vincitrici della nona edizione di Mukki Sport, il progetto promosso da Centrale del Latte d’Italia S.p.A. Un’edizione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it DAY 09 BPL SEASON 12 2025 Shyam TV Live Cricket Notizie correlate Leggi anche: Sport, dalla Regione 122 milioni di euro tra il 2025 e 2026 Seregno 2025, capitale europea dello sportBenvenuti a Seregno, città in provincia di Monza e Brianza, nel cuore della Lombardia. Contenuti e approfondimenti Mukki Sport 2025-2026: a Firenze, premiate 11 associazioni su oltre 140 progettiMartedì 14 aprile, sono state premiate, nella prestigiosa Sala Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana, le 11 associazioni ... gonews.it Mukki Sport 2025-2026: oltre 140 progetti, premiate undici associazioni. Al primo posto il Sitting Volley della Pallavolo Bacci CampiCAMPI BISENZIO - Martedì 14 aprile: è stato il giorno in cui sono state premiate le undici associazioni sportive dilettantistiche vincitrici della nona ... piananotizie.it