Seregno 2025 capitale europea dello sport

Seregno, in provincia di Monza e della Brianza, si prepara a diventare la capitale europea dello sport nel 2025. La città sta organizzando eventi, iniziative e strutture dedicate all’attività sportiva, con l’obiettivo di promuovere lo sport a livello europeo. Numerose associazioni sportive locali collaborano con le istituzioni per realizzare il progetto, che coinvolge diverse discipline e gruppi di età.

Benvenuti a Seregno, città in provincia di Monza e Brianza, nel cuore della Lombardia. Questo centro vivace e dinamico è stato nominato “ Città Europea dello Sport 2025 ” dall’Associazione ACES Europe con sede a Bruxelles, che ogni anno, dal 2007, assegna questo prestigioso riconoscimento alle città che promuovono lo sport come strumento di benessere, integrazione e crescita sociale. Il premio si ispira infatti a due obiettivi fondamentali: valorizzare il ruolo sociale dello sport e sostenere una buona organizzazione delle attività sportive sul territorio. Durante il 2025 Seregno si è trasformata in un grande palcoscenico dello sport, ospitando numerose manifestazioni e competizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Seregno 2025, capitale europea dello sport Articoli correlati Leggi anche: "Perugia 2028: capitale europea dello Sport" Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, dodici mesi di grandi eventi: presentato il calendarioCento eventi sportivi, competitivi e non, per oltre 20 discipline: sono i numeri che raccontano la straordinaria sfida di Napoli Capitale Europea...