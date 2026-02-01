Kolo Muani alla Juventus le parole del tecnico del Tottenham non lasciano dubbi | cosa ha detto Frank sul francese

Il Tottenham non vuole cedere Kolo Muani. Il tecnico del club londinese, Frank, ha ribadito che il francese rimarrà a Londra e non sarà trasferito alla Juventus. La trattativa tra i bianconeri e il Tottenham sembra quindi ancora lontana dalla svolta.

Kolo Muani alla Juventus, il club inglese continua a non aprire. Frank conferma la sua volontà di trattenere il francese a Londra. Il mercato invernale della Juventus si avvia verso le ore frenetiche del gong finale con un nome che continua ad essere in cima alla lista ed è quello del francese. Mentre i bianconeri hanno già messo a segno colpi importanti come quello di Jeremie Boga e Holm, resta nell’aria una domanda cruciale: la pista che porta Kolo Muani alla Juventus è ancora percorribile? Il vero scoglio, tuttavia, non è rappresentato dalla volontà del calciatore — che riabbraccerebbe volentieri l’Italia — bensì dalla rigidità del club inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Juventus, le parole del tecnico del Tottenham non lasciano dubbi: cosa ha detto Frank sul francese Approfondimenti su Kolo Muani Juventus Kolo Muani Juve, Spalletti dribbla sul ritorno del francese a Torino. Le parole del tecnico in conferenza stampa Spalletti evita di parlare del possibile ritorno di Kolo Muani alla Juventus. Kolo Muani alla Juventus, il francese potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore: la mossa di Comolli e il ruolo del Tottenham La Juventus lavora per portare Kolo Muani in Italia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Kolo Muani Juventus Argomenti discussi: Juve, ecco perché Kolo Muani può arrivare più facilmente (al di là dello Spalletti pensiero); Juve-Kolo Muani, ecco come stanno le cose (veramente)...E ora spunta anche un altro nome per l'attacco...; La Juve non molla Kolo Muani: Ottolini 'tratta' con il francese e spunta un indizio social; Un nuovo attaccante per la Juventus: Kolo Muani prima scelta, spunta la suggestione Morata. Juventus su Kolo Muani, Frank non lo lascia andare e replica: Prossima domanda?Randal Kolo Muani e la Juventus potranno rincontrarsi? L'arrivo di Jeremie Boga non chiude certo la porta all'attaccante francese, visto che. tuttomercatoweb.com Juventus, offerta alla Mateta per Kolo Muani: in 48 ore la decisione del PSGLa Juventus non molla l'osso per Randal Kolo Muani. Entro 48 ore il mercato invernale chiuderà le porte e dunque gli acquisti possibili, ma. tuttomercatoweb.com Kolo Muani fino alla fine: l'ultimo sì che manca, il pressing Juve, le alternative. E c'è Tottenham-City - facebook.com facebook Napoli contro tutto Frattesi-Jones a oltranza Kolo Muani, l’alleato speciale della Juve La prima pagina di domenica 1 febbraio #CorrieredelloSport x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.