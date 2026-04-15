Oggi a Siena si svolge l’assemblea dei soci di Mps, un appuntamento che riguarda la definizione del nuovo assetto della governance della banca. La riunione si tiene in un momento di particolare attenzione, con alcune questioni interne ancora da risolvere. L’evento si svolge di fronte a un’assemblea composta da soci e rappresentanti, in vista di decisioni che potrebbero influenzare il futuro dell’istituto.

Il grande giorno è arrivato. Questa mattina a Siena si riunirà l'assemblea dei soci di Mps, che andrà a determinare il nuovo assetto della governance. Sul tavolo due grandi incognite: cosa farà il primo azionista Delfin (con il 17,5%) e il Banco Bpm (3,7%). La cassforte della famiglia Del Vecchio e la banca guidata da Giuseppe Castagna ieri hanno riunito il cda per decidere, senza però comunicare ufficialmente la decisione. Indiscrezioni di mercato però darebbero Delfin verso la strada dell'astensione mentre il Bpm dovrebbe votare per la lista del Cda che candida Fabrizio Palermo come amminsitratore delegato e Nicola Maione come presidente. Per loro dovrebbero esserci il voto del gruppo Caltagirone (al 13,5%), Benetton (1,4%), le casse Enasarco, Enpam ed Enpaia (1,5%) e il grande fondo Vanguard (accreditato del 3%).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mps, in assemblea sfida Palermo-Lovaglio

Mps, scontro aperto in assemblea. Blackrock si schiera con LovaglioA Siena si gioca una partita che vale molto più di un rinnovo di poltrone: è una resa dei conti tra visioni opposte di banca e di governance.

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