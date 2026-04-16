Mps dopo il conflitto è tornato Lovaglio

Dopo un periodo di conflitto, Luigi Lovaglio è tornato a ricoprire il suo ruolo in MPS. L’assemblea di ieri ha approvato la sua candidatura con il supporto della lista PLT, sostenuta dal fondo norvegese Norges Bank e da BlackRock. La scelta ha segnato il reinserimento del banchiere nell’istituto di credito. La decisione si è concretizzata con il voto dei soci riuniti in assemblea.

Il verdetto L'assemblea ieri ha sancito il ritorno del banchiere grazie al successo della lista PLT, sostenuta dal fondo norvegese Norges Bank e da BlackRock Il verdetto L'assemblea ieri ha sancito il ritorno del banchiere grazie al successo della lista PLT, sostenuta dal fondo norvegese Norges Bank e da BlackRock Festa della Liberazione! Regaliamo tutti insieme 50.000 articoli entro il 25 aprile. E stavolta sei tu a scegliere. Luigi Lovaglio ha ha riconquistato MPS. L’assemblea ieri ha sancito il ritorno del banchiere grazie al successo della lista PLT, sostenuta dal fondo norvegese Norges Bank e da BlackRock. Il verdetto ribalta la revoca decisa dal CdA a fine marzo.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Mps, dopo il conflitto è tornato Lovaglio Notizie correlate Mps, Lovaglio blinda il progetto: non cambieràA Siena la partita è ancora aperta, ma Luigi Lovaglio prova a congelare almeno una variabile: il piano industriale. Mps verso il cartellino rosso a LovaglioDopo la discesa in campo di Luigi Lovaglio il clima interno al board del Monte dei Paschi si è fatto incandescente. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mps, la guerra dei voti entra nella settimana decisiva; Mps, la banca licenza Lovaglio; Mps, prime indicazioni di voto dei fondi a favore della lista del cda; Borsa oggi 15 aprile: l'Europa guarda al Medio Oriente, tonfo per il lusso. A Milano corre Mps nel giorno dell'assemblea, Stellantis in vetta - DIRETTA. Mps: torna Lovaglio, il risanatore che ha vinto anche su MediobancaAlla vittoria della lista di Plt Holding, l'assemblea di Mps riunita a Siena ha scandito in coro il suo nome, seguito da un sonoro applauso. A sorpresa Luigi Lovaglio, banchiere di lungo corso con la ... ansa.it Mps, colpo di scena in assemblea: Plt vince con Lovaglio, decisiva Delfin con BpmColpo di scena all’assemblea dei soci di Mps. La lista di Plt Holding del socio Tortora che ha ricandidato Luigi Lovaglio alla carica di amministratore ... lapresse.it C’è un colpo di scena nella storia di MPS e del suo ex manager: Luigi Lovaglio potrebbe tornare a fare l’amministratore delegato della banca, dopo essere stato licenziato appena la scorsa settimana facebook Lovaglio torna al vertice di Mps: ribaltone in assemblea x.com