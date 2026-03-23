Dopo la discesa in campo di Luigi Lovaglio il clima interno al board del Monte dei Paschi si è fatto incandescente. Secondo indiscrezioni raccolte da il Giornale, il cda si riunirà oggi per decidere se esonerarlo, togliendogli le deleghe nel tentativo di impedirgli di condurre la campagna elettorale da amministratore delegato in carica. Nel frattempo, il patron di Plt holding, Pierluigi Tortora, all'agenzia Aska ha rivendicato l'autonomia della scelta escludendo che dietro ci sia l'attuale presidente di Mediobanca, nonché ex dirigente Jp Morgan, Vittorio Grilli, come riportato ieri da questo quotidiano. Ebbene, le nostre fonti... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mps verso il cartellino rosso a Lovaglio

Articoli correlati

Mps-Mediobanca verso la fusione. Lovaglio al lavoro per il concambioMentre il mercato guarda già al suo successore, Luigi Lovaglio continua a lavorare al futuro di Mps.

Lovaglio verso l’esclusione dal cda di MpsIl comitato nomine di Banca Monte dei Paschi di Siena finalizzerà oggi la lista di 26 candidati per il nuovo consiglio di amministrazione, di cui a...