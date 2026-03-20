Mps Lovaglio blinda il progetto | non cambierà

Luigi Lovaglio ha confermato che il progetto strategico di Mps rimarrà invariato e non subirà modifiche. A Siena, la discussione sulla futura direzione dell’istituto è ancora in corso, ma il dirigente ha deciso di stabilizzare il piano industriale. Nessun dettaglio sulle tempistiche o eventuali modifiche future è stato annunciato, e il piano attuale sembra essere confermato senza variazioni.

A Siena la partita è ancora aperta, ma Luigi Lovaglio prova a congelare almeno una variabile: il piano industriale. "Non cambierà", assicura l’ad di Mps, mentre sulla governance cala il silenzio. Per capire se presenterà una lista alternativa a quella del cda bisognerà attendere ancora. Il deposito potrebbe arrivare anche a ridosso della scadenza di sabato sera, segno di una situazione tutt’altro che definita. Intervenendo alla Morgan Stanley Ef Conference, prima uscita dopo l’esclusione dalla lista di maggioranza, Lovaglio sceglie di parlare da amministratore delegato in pectore. Rivendica il lavoro fatto e guarda al futuro usando il "noi". Sul proprio destino, però, glissa: "C’è un processo di governance in corso che non posso commentare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mps, Lovaglio blinda il progetto: non cambierà Articoli correlati Mps, Mediobanca, Lovaglio e il prossimo bivio del risiko bancarioLa vera posta in gioco non è il destino dell’ad, ma la scelta su Piazzetta Cuccia: integrazione con la banca sense o Borsa. Mps, Luigi Lovaglio fuori dalla lista: attesa per il Cda(Adnkronos) – Luigi Lovaglio non comparirebbe nell’elenco dei nomi indicati dal comitato nomine al consiglio di amministrazione in vista del rinnovo... Contenuti utili per approfondire Mps Lovaglio blinda il progetto non... Argomenti discussi: Mps, Lovaglio blinda il progetto: non cambierà. Lovaglio: Il piano di Mps non cambia, ci sarà un chiarimento sulla governanceL’ad a Londra alla conferenza di Morgan Stanley rassicura gli investitori. C’è capitale in eccesso, se non si faranno acquisizioni verrà restituito agli ... repubblica.it Mps, il mercato incalza il ceo a Londra: Mr Lovaglio cosa sta succedendo alla vostra governance?Il banchiere nella capitale inglese per presentare il piano risponde alle perplessità degli investitori sull’evoluzione della governance. Non scopre le carte sulla lista, ma garantisce: nessun cambiam ... milanofinanza.it