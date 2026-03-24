Mps cosa non torna nella lista-fantasma di Lovaglio che sfida il cda

Una lista concorrente è stata annunciata nel fine settimana, senza dettagli sul metodo di composizione o sui nomi coinvolti. Tra i candidati figura un presidente di 81 anni, con un passato nel settore bancario risalente a decenni fa. La mossa ha suscitato interrogativi tra i membri del consiglio di amministrazione, in un momento di tensioni interne e divergenze strategiche.

Una lista concorrente annunciata di sabato, senza che nessuno sapesse come fosse stata formata. Un candidato presidente 81enne la cui ultima esperienza nel settore bancario appartiene a un’epoca che sembra lontana anni luce. E un amministratore delegato uscente che, dopo essere stato escluso dalla lista del board di Monte dei Paschi di Siena, ha deciso di sfidarla, mentre su di lui pende un’indagine della procura di Milano. La lista Tortora-Lovaglio, depositata da Plt, la holding dell’imprenditore cesenate, per il rinnovo del cda di Mps solleva più domande che risposte. Pierluigi Tortora (Imagoeconomica). Della lista Tortora-Lovaglio non si sa praticamente nulla. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mps, cosa non torna nella lista-fantasma di Lovaglio che sfida il cda Articoli correlati Mps, Lovaglio sfida la lista del cda: "Vogliamo realizzare il piano"L’annuncio è arrivato quasi sul filo di lana, nell’ultimo giorno disponibile: all’assemblea dei soci del 15 aprile l’ad di Banca Mps Luigi Lovaglio... Mps: Lovaglio sfida il cda e presenta la sua lista. Riaperta la partita sulla governancePer il rinnovo del consiglio di amministrazione di Mps arriva la terza lista, che candida come amministratore delegato l’attuale ceo, Luigi Lovaglio,... Contenuti utili per approfondire Mps cosa non torna nella lista fantasma... Temi più discussi: Lovaglio (Mps): Avanti con il piano, senza M&A capitale torna ai soci; Mps, arriva sul filo la terza lista Lovaglio va alla sfida del cda; Lovaglio lancia la sfida a Caltagirone e torna in corsa per il Monte dei Paschi candidato da un ex socio di Mediobanca; Mps, Lovaglio torna in corsa: oggi cda rovente sul ruolo dell’ad. MPS affonda a Piazza Affari: torna l’incubo Deutsche Bank con una causa da 800 milioniMonte dei Paschi di Siena affonda a Piazza Affari. Nuova azione legale degli ex banchieri Deutsche Bank per il caso derivati. it.benzinga.com Mps, cosa c’è dietro il benservito a Lovaglio: la corsa al successore e le cinque settimane per cambiare il futuroFabrizio Palermo in pole position per la guida dell’istituto. Il faro Bce, il concambio Mediobanca-Mps e l’assemblea del 15 aprile ... corriere.it La figlia del capo della comunicazione di Mps: «La commissione parlamentare ha certificato che fu ucciso. Ma a Siena c’è omertà». - facebook.com facebook Provaci ancora, Lovaglio: le mosse del manager per tornare capo di Mps x.com