Il 15 aprile, l’assemblea dei soci di Mps ha approvato il ritorno di Lovaglio alla guida della banca, con un voto decisivo di Delfin, il fondo di investimento che controlla circa il 20% delle azioni. La decisione si è conclusa con un risultato favorevole a Lovaglio, confermando la sua posizione come amministratore delegato. La consultazione si è svolta alla presenza di soci e rappresentanti di diversi gruppi, con un’ampia partecipazione.

Lovaglio ha vinto. Il 15 aprile, l’ assemblea dei soci di Mps ha sancito il ritorno dell’ex amministratore delegato Luigi Lovaglio alla guida della banca senese, con il voto determinante di Delfin – la holding della famiglia Del Vecchio, prima azionista con il 17,5 per cento -, di Banco BPM con il 3,76 per cento e anche grazie al Mef che non si è presentato. Così la lista presentata da Plt Holding ha avuto la meglio contro quella del board uscente, appoggiata dal 13,5 per cento di Francesco Gaetano Caltagirone. Per la prima volta dalla morte di Leonardo Del Vecchio, avvenuta nel giugno 2022, i due pilastri del patto che aveva conquistato Mediobanca e puntava al controllo di Generali si sono fronteggiati in assemblea.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mps, Lovaglio torna ad: cosa c’è dietro il voto decisivo di Delfin

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