Mps | c’è Paola Leoni Borali eletta nella lista di Lovaglio e ignorata nel comunicato ufficiale della Banca

Durante l'assemblea dei soci di ieri, Monte dei Paschi di Siena ha approvato la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Tuttavia, una componente della lista di maggioranza, rappresentata dalla candidata Paola Leoni Borali, non è stata menzionata nel comunicato ufficiale diffuso dalla banca, nonostante fosse presente tra i candidati eletti. La nota ufficiale si limita a indicare alcuni membri, senza fare riferimento a tutte le persone che fanno parte del nuovo organo.

Monte dei Paschi di Siena, rispetto alla nomina del Consiglio di amministrazione come esito dell’assemblea dei soci di ieri, precisa in una nota diffusa oggi, 16 aprile 2026, che fra “gli amministratori tratti dalla Lista n. 3 presentata dagli azionisti Plt Holding S.r.l. e Plt S.p.A.” c’è Paola Leoni Borali, che non era stata indicata per errore nel precedente comunicato diffuso ieri sera. “Con riferimento alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, deliberata dall’Assemblea degli azionisti il 15 aprile 2026, si precisa – rispetto al comunicato stampa pubblicato dalla Banca in data 15 aprile – che gli amministratori tratti dalla Lista n.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mps: c’è Paola Leoni Borali, eletta nella lista di Lovaglio (e ignorata nel comunicato ufficiale della Banca) Notizie correlate Mps, cosa non torna nella lista-fantasma di Lovaglio che sfida il cdaUna lista concorrente annunciata di sabato, senza che nessuno sapesse come fosse stata formata. Mps licenzia Lovaglio. Andrà a Palermo la guida della bancaA Siena, più che un consiglio di amministrazione, sembra andare in scena un conclave senza fumata bianca. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Mps, la Plt Holding con Lovaglio è la lista più votata dall'assemblea; Assemblea Mps, via libera al nuovo board: prima la lista Plt Holding con Lovaglio; Mps, Luigi Lovaglio rieletto con il voto dei Del Vecchio e di Banco Bpm; Mps, coro ‘Lovaglio, Lovaglio’ accompagna ribaltone a Siena. Mps: c’è Paola Leoni Borali, eletta nella lista di Lovaglio (e ignorata nel comunicato ufficiale della Banca)Monte dei Paschi di Siena, rispetto alla nomina del Consiglio di amministrazione come esito dell'assemblea dei soci di ieri, precisa in una nota diffusa oggi, 16 aprile 2026, che fra gli amministrato ... firenzepost.it