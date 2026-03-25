Mps licenzia Lovaglio Andrà a Palermo la guida della banca

Il consiglio di amministrazione di una banca ha deciso di licenziare l’amministratore delegato, che sarà sostituito da un dirigente di un’azienda energetica. Contestualmente, il consiglio si appresta a revocare le deleghe all’attuale amministratore delegato, che correrà insieme a un altro membro del consiglio. La nuova guida della banca sarà inviata a Palermo.

A Siena, più che un consiglio di amministrazione, sembra andare in scena un conclave senza fumata bianca. Non sono bastati due giorni di riunioni, porte chiuse, pareri legali richiesti con l’urgenza di un referto medico. Alla fine il risultato è uno solo: nessuno ha ancora trovato la formula magica per accompagnare alla porta l’amministratore delegato Luigi Lovaglio. Servirà ancora una riunione prevista per oggi. Ovviamente Lovaglio continua a occupare la sua poltrona. Ritiene di essere vittima di un complotto. Ricorda a tutti di aver preso in mano un banca in bilico sul baratro e, dopo averla risanata, l’ha lanciata alla conquista di Mediobanca. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mps licenzia Lovaglio. Andrà a Palermo la guida della banca Articoli correlati Leggi anche: Silurato Lovaglio: per la guida di Mps Palermo e Passera Leggi anche: Palermo, Passera, Vivaldi: Mps sceglie il successore di Lovaglio Tutti gli aggiornamenti su Mps licenzia Temi più discussi: Mps licenzia Lovaglio. Andrà a Palermo la guida della banca; Plt Holding presenta lista per Mps: Lovaglio ad e Bisoni presidente; Cda Mps: decisione su Lovaglio slitta a martedì 24, si va verso il ritiro delle deleghe all'Ad uscente; Mps, nuova riunione del cda. Pareri legali sull’ad Lovaglio. Mps, il mercato incalza il ceo a Londra: Mr Lovaglio cosa sta succedendo alla vostra governance?Il banchiere nella capitale inglese per presentare il piano risponde alle perplessità degli investitori sull’evoluzione della governance. Non scopre le carte sulla lista, ma garantisce: nessun cambiam ... milanofinanza.it Mps, Lovaglio e Maione nella long list da 30 nomi al vaglio del cda. La decisione sul nuovo vertice entro il 6 marzoI nomi di Luigi Lovaglio e Nicola Maione entreranno nella lista che il consiglio di amministrazione di Montepaschi presenterà per il rinnovo del prossimo 15 aprile. Giovedì 19 il board della banca si ... milanofinanza.it Immediata attivazione dello stato di agitazione e mandato al Cdr per un pacchetto di 10 giornate di sciopero. Lo ha... Leggi l'articolo #licenziamenti - facebook.com facebook