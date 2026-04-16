Mozzarella di bufala stretta sulle frodi | Stop al latte in polvere esulta Coldiretti

Le autorità hanno adottato misure più severe per contrastare le frodi legate alla mozzarella di bufala, uno dei prodotti più rappresentativi della regione. In particolare, è stato vietato l’uso di latte in polvere nella produzione, con l’obiettivo di tutelare la qualità e l’autenticità del prodotto. Coldiretti ha espresso soddisfazione per questa decisione, che mira a rafforzare i controlli e a proteggere i consumatori.

Tempo di lettura: 2 minuti Una stretta decisa contro le frodi e una tutela più forte per uno dei simboli della Campania. Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari, che introduce nuove regole e controlli più severi nella filiera bufalina, mettendo un punto fermo su una pratica contestata da anni: la produzione di mozzarella anche con latte in polvere o concentrato. “Trova finalmente la parola fine una battaglia della Coldiretti per tutelare la qualità dell’oro bianco della Campania. Saranno inaspriti i controlli sui metodi di produzione della mozzarella di bufala, diventa difficilissimo produrla (sia essa dop oppure no) con latte non fresco sia esso concentrato oppure in polvere facendola franca.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mozzarella di bufala, stretta sulle frodi: “Stop al latte in polvere”, esulta Coldiretti Notizie correlate Mozzarella di bufala, stretta sulle frodi: Coldiretti esulta per la nuova leggeLa Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari: un traguardo che mette fine, tra le altre cose, alla... Coldiretti Campania, mozzarella di bufala: legge sui reati agroalimentari dalla parte della qualitàTempo di lettura: 2 minuti La Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, allarme aumento costi per crisi Iran, possibili rialzi dei listini. Coldiretti Campania, mozzarella di Bufala: la legge sui reati agroalimentari dalla parte della qualitàLa Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari. Un traguardo che mette la parola fine, fra le altre cose, alla ... napolivillage.com Coldiretti: mozzarella di bufala, legge su reati agroalimentari dalla parte della qualitàStampa La Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari. Un traguardo che mette la parola fine, fra le altre cose, alla possibilità di produrre la Mozzare ... salernonotizie.it