Moviola Aston Villa Bologna |

Durante il match tra Aston Villa e Bologna, valido per il ritorno dei quarti di finale, sono stati rivisti alcuni episodi attraverso la moviola. In particolare, sono stati analizzati diversi interventi e decisioni dell'arbitro, con alcuni interventi ritenuti controversi da parte di entrambe le squadre. Le immagini hanno mostrato momenti chiave in cui l'arbitro ha dovuto valutare situazioni di gioco complesse o soggette a interpretazioni.

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