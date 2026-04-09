Cuore Bologna | Aston Villa giochiamocela

Nelle dichiarazioni recenti, un rappresentante di Cuore Bologna ha affermato che si vuole affrontare la prossima sfida contro l’Aston Villa con determinazione, dicendo:

In comune hanno una cosa, e non necessariamente è una cosa positiva: vivono il calcio come un’ossessione. Vincenzo Italiano e Unai Emery sono due ’maniaci’ della panchina. E i risultati alimentano questa loro vocazione mistica, soprattutto in Europa, dove uno, il siciliano, arriva sempre in fondo (mai battuto in undici confronti a eliminazione diretta) e l’altro, il basco, alza quasi sempre il trofeo, come dimostrano le quattro Europa League nel salotto di casa. E’ questa la gustosa premessa che apparecchia l’andata dei quarti di finale tra Bologna e Aston Villa, con il primo atto stasera al Dall’Ara. Gli inglesi, quarti in Premier, sono gli strafavoriti (i bookmakers pagano il passaggio del turno a 1,33), ma i rossoblù sono stragasati, dopo la sonora lezione impartita alla Roma di Gasp nel derby agli ottavi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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