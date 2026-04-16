Moviola Aston Villa Bologna | gli episodi dubbi del match

Durante il match tra Aston Villa e Bologna, valido per il ritorno dei quarti di finale, sono stati rivisti alcuni episodi tramite la moviola. In particolare, si sono verificati interventi e decisioni arbitrali che hanno suscitato dubbi tra i commentatori e i tifosi. Le immagini hanno mostrato alcune azioni contestate, portando a discussioni sulla correttezza delle decisioni prese durante il match. La revisione video ha influito su alcune fasi chiave della partita.

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