Moviola Sassuolo Bologna | gli episodi dubbi del match diretto da Bonacina Cosa è successo al Mapei

Durante il match tra Sassuolo e Bologna, diretto da Bonacina, sono stati rivisti alcuni episodi grazie alla moviola. La partita, valida per la 29ª giornata di Serie A 202526, ha visto un gol che ha aperto le marcature subito dopo il fischio d'inizio, con il team di Italiano che ha preso il comando fin dai primi minuti.

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