Luca Pirondini nuovo capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle

Luca Pirondini è stato scelto come nuovo capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente, segnando un cambio importante nella guida del gruppo parlamentare. Pirondini ha già iniziato a svolgere le sue funzioni, assumendo il ruolo con responsabilità e determinazione. La scelta mira a rafforzare la presenza del movimento all’interno dell’assemblea.

Grande soddisfazione per il genovese Luca Pirondini, eletto capogruppo del Senato della Repubblica per il Movimento 5 Stelle. I portavoce pentastellati della Liguria commentano: "Gli esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni. È un risultato importante che premia il lavoro, la coerenza e. Luca Pirondini, musicista, parlamentare del M5S fedelissimo di Giuseppe Conte, non è uno che passa inosservato. Grande soddisfazione per il genovese Luca Pirondini, già senatore del Movimento Cinque Stelle, presidente della Commissione Cultura e da oggi capogruppo al Senato del Mov5s. I senatori di M5s hanno eletto all'unanimità Luca Pirondini come nuovo capogruppo, dopo che Stefano Patuanelli ha concluso il proprio mandato. Il genovese Luca Pirondini diventa capo gruppo al Senato del Movimento Cinque Stelle. Buon lavoro a Luca Pirondini, nuovo capogruppo MoVimento 5 Stelle Senato e a tutta la squadra del nuovo Direttivo, composta da Ketty Damante, Ada Lopreiato, Sabrina Licheri e Dolores Bevilacqua.