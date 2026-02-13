Operazione interforze nel Crotonese 363 persone identificate e sanzioni per 8mila euro

Crotonese sotto controllo: Operazione interforze nel mirino della criminalità organizzata. Un’ampia operazione interforze ha interessato la provincia di Crotone lo scorso 13 febbraio 2026, concentrandosi in particolare sulla città di Melissa. Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno identificato 363 persone e sanzionato circa 8mila euro di multe per violazioni alle norme anti Covid e altre infrazioni amministrative.

Crotonese sotto controllo: Operazione interforze nel mirino della criminalità organizzata. Un’ampia operazione interforze ha interessato la provincia di Crotone lo scorso 13 febbraio 2026, concentrandosi in particolare sulla città di Melissa. L’attività, coordinata a livello nazionale nell’ambito del piano “ ‘Ndrangheta”, ha portato all’identificazione di 363 persone e all’irrogazione di sanzioni amministrative per un totale di circa 8.000 euro, principalmente per violazioni ambientali e irregolarità nel settore automobilistico. L’operazione è stata disposta dal Questore Renato Panvino su indicazione del Prefetto Franca Ferraro.🔗 Leggi su Ameve.eu

