Lobotka Juve per Spalletti lo slovacco è il profilo ideale per rafforzare il centrocampo Le ultime sulla possibile trattativa

Spalletti ritiene che Lobotka sia il giocatore più adatto a rinforzare il centrocampo. La Juventus sta valutando una possibile trattativa per portarlo in squadra e sta seguendo da vicino gli sviluppi. Le decisioni definitive dipenderanno dagli accordi tra le parti coinvolte e dalle eventuali offerte ufficiali. La situazione resta in evoluzione e nessun annuncio è stato ancora confermato.

Lobotka Juve, Spalletti ha scelto lo slovacco come profilo ideale per rafforzare il reparto mediano del campo. Le ultime sulla possibile trattativa. La Juventus continua a lavorare incessantemente sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Le ultime indiscrezioni indicano un interesse sempre più forte per Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato in queste ore da “Radio CRC”, i dirigenti stanno studiando la strategia perfetta per accontentare le richieste dell’allenatore. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Luciano Spalletti ha individuato in Stanislav Lobotka il profilo ideale per dettare i tempi di gioco. Il legame creatosi durante l’esperienza condivisa in passato rappresenta un fattore assolutamente determinante in questa complessa operazione di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lobotka Juve, per Spalletti lo slovacco è il profilo ideale per rafforzare il centrocampo. Le ultime sulla possibile trattativa Articoli correlati Calciomercato Juve, lo scambio con il Milan è ancora possibile? Romano racconta la verità sulla trattativa. Le ultimeCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Vlahovic Juve, la figura di Spalletti decisiva per il rinnovo del contratto. Le ultime sulla trattativa tra i bianconeri e il serbodi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, la figura di mister Spalletti sarà decisiva per il possibile rinnovo del contratto. Contenuti utili per approfondire Lobotka Juve Temi più discussi: Napoli, giallo Lucca: cosa c’è dietro la sua esclusione al Forest. Spalletti chiama Lobotka e Anguissa alla Juve; Spalletti vuole portare un centrocampista del Napoli alla Juve!, l'indiscrezione di mercato del giornalista napoletano; Alvino: Il primo obiettivo di Spalletti è Lobotka, ma occhio a un azzurro; Calciomercato Juve, il centrocampo cambia volto: nomi pesantissimi a parametro zero. Juve, Lobotka è il pallino di Spalletti a centrocampoNon si placano, ed aumentano anzi di intensità, le voci che vorrebbero la Juventus su Stanislav Lobotka, regista classe 1994 del Napoli e della nazionale slovacca. Stando ad indiscrezioni riportate ... tuttojuve.com Juve, Alvino: 'A Spalletti piace Anguissa ma il primo obiettivo è Lobotka'Il tecnico della Juventus avrebbe già indicato per la prossima stagione due pedine attualmente in forza al Napoli ... it.blastingnews.com Cassano: “Lobotka alla Juventus Attenzione anche all’Inter” Le parole di Antonio Cassano tornano ad accendere il dibattito sul futuro di Stanislav Lobotka. Durante la trasmissione Viva El Futbol, l’ex attaccante ha parlato del centrocampista slovacco del Nap - facebook.com facebook Cassano: “Se #Lobotka non va alla Juventus, occhio all’Inter. Conte non fa prigionieri” A Viva El Futbol: "Lobotka può andare alla Juve se resta Spalletti". Adani: "Non so se Conte se ne priverebbe; Perrone sarebbe il suo sostituto naturale". x.com