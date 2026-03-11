Lobotka Juve per Spalletti lo slovacco è il profilo ideale per rafforzare il centrocampo Le ultime sulla possibile trattativa

Spalletti ritiene che Lobotka sia il giocatore più adatto a rinforzare il centrocampo. La Juventus sta valutando una possibile trattativa per portarlo in squadra e sta seguendo da vicino gli sviluppi. Le decisioni definitive dipenderanno dagli accordi tra le parti coinvolte e dalle eventuali offerte ufficiali. La situazione resta in evoluzione e nessun annuncio è stato ancora confermato.

Lobotka Juve, Spalletti ha scelto lo slovacco come profilo ideale per rafforzare il reparto mediano del campo. Le ultime sulla possibile trattativa. La Juventus continua a lavorare incessantemente sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Le ultime indiscrezioni indicano un interesse sempre più forte per Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato in queste ore da “Radio CRC”, i dirigenti stanno studiando la strategia perfetta per accontentare le richieste dell’allenatore. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Luciano Spalletti ha individuato in Stanislav Lobotka il profilo ideale per dettare i tempi di gioco. Il legame creatosi durante l’esperienza condivisa in passato rappresenta un fattore assolutamente determinante in questa complessa operazione di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

