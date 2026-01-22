Mlacic Inter incontro con l’agente in programma | tutto confermato! Le ultime sulla trattativa

È tutto confermato: l'incontro tra Mlacic e l'agente si svolgerà secondo programma. La trattativa tra l'Inter e il giovane talento del 2007 prosegue con decisione, con particolare attenzione alle prossime ore di fine settimana. Restano da definire gli ultimi dettagli, mentre le parti si preparano a finalizzare l'accordo. Seguiranno aggiornamenti sulle evoluzioni di questa trattativa importante per il club nerazzurro.

Inter News 24 Mlacic Inter, i nerazzurri accelerano per provare a chiudere la trattativa per il classe 2007! Decisivo il weekend. Il calciomercato nerazzurro si accende con una mossa strategica volta a blindare uno dei profili più interessanti del calcio europeo. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Gianluca Di Marzio, l’Inter ha rotto gli indugi per Branimir Mlacic, giovane promessa che sta scalando rapidamente le gerarchie del gradimento degli osservatori internazionali. Summit di mercato: l’Inter stringe i tempi. La dirigenza di Viale della Liberazione ha pianificato un incontro decisivo con Fali Ramadani per il prossimo weekend. 🔗 Leggi su Internews24.com

