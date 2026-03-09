Motori in tv | F1 in Cina Safari Rally Kenya e IndyCar Arlington nel weekend su Sky

Da giovedì 12 a domenica 15 marzo, le competizioni motoristiche saranno protagoniste sui canali Sky e sulla piattaforma streaming NOW. In questo periodo si svolgeranno il Gran Premio di Cina di Formula 1, la prima Sprint della stagione, il Safari Rally Kenya del WRC e il Grand Prix di Arlington dell’IndyCar Series. Questi eventi coinvolgeranno diverse discipline e si svolgeranno in luoghi diversi nel mondo.

Da giovedì 12 a domenica 15 marzo grande spettacolo dei motori su Sky e in streaming su NOW. In pista la Formula 1 con il Gran Premio di Cina e la prima Sprint della stagione, oltre al WRC con il Safari Rally Kenya e all’NTT IndyCar Series con il Grand Prix di Arlington. Nuovo fine settimana all’insegna dei motori su Sky e in streaming su NOW, con tre grandi appuntamenti internazionali: Formula 1, World Rally Championship e NTT IndyCar Series. Da giovedì 12 a domenica 15 marzo gli appassionati potranno seguire il Gran Premio di Cina di Formula 1, la terza tappa del WRC con il Safari Rally Kenya e il Grand Prix of Arlington della IndyCar. Aggiornamenti, risultati e highlights saranno disponibili per tutto il weekend anche su Sky Sport 24, SkySport. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

WRC 2026: il Rally Safari del Kenya in diretta TV con Sky Sport, NOW, DAZN e Rally TVIl 2026 su Sky Sport e NOW significa ancora grande Rally con Sky che ha rinnovato i diritti del campionato FIA World Rally Championship (WRC): in...

Sky Sport Motori Weekend (5 - 8 Marzo) F1 Australia e IndyCar Arizona in streaming su NOWFormula 1 al via con il GP Australia 2026 in diretta su Sky Sport e NOW#PazzidellaNotte a Melbournealla telecronaca il ritorno di Carlo Vanzininel...