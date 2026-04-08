Terza edizione per PandAveto il grande raduno che concilia i motori al territorio
Domenica 12 aprile, la Val d'Aveto ospiterà la terza edizione di PandAveto, un raduno che coinvolge appassionati di motori e persone del territorio. L'evento si svolge nella zona di montagna e rappresenta un momento di incontro tra diverse realtà locali e automobilistiche. La manifestazione si svolge lungo le strade della valle, attirando partecipanti e visitatori provenienti da varie aree.
Domenica 12 aprile la Val d'Aveto ospiterà la terza edizione di PandAveto, il grande raduno che è sempre di più momento di incontro e condivisione, e non solo un evento per appassionati di motori.La giornata inizierà tra le 8:30 e le 10 al Lago delle Lame, nel comune di Rezzoaglio, uno dei luoghi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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