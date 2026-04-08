Terza edizione per PandAveto il grande raduno che concilia i motori al territorio

Domenica 12 aprile, la Val d'Aveto ospiterà la terza edizione di PandAveto, un raduno che coinvolge appassionati di motori e persone del territorio. L'evento si svolge nella zona di montagna e rappresenta un momento di incontro tra diverse realtà locali e automobilistiche. La manifestazione si svolge lungo le strade della valle, attirando partecipanti e visitatori provenienti da varie aree.