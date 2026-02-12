Appassionati in festa al Racing Meeting | il raduno di Gazzetta Motori con Padania Tuning

Appassionati e appassionate sono arrivati in massa alla Fiera di Vicenza per il Racing Meeting 2026. Durante i due giorni dedicati alle auto da corsa, la manifestazione organizzata da Miki Biasion ha visto un grande afflusso di pubblico. Tra gli stand e le auto in esposizione, Gazzetta Motori e Padania Tuning hanno portato un gruppo di fan che si sono immersi nell’atmosfera del raduno. La passione per le auto da corsa si è fatta sentire forte e chiara tra gli appassionati presenti.

Due giorni di passione per l'auto alla Fiera di Vicenza. Durante l'edizione 2026 del Racing Meeting, appuntamento annuale dedicato alle auto da corsa organizzato dal due volte campione del mondo di rally Miki Biasion, Gazzetta Motori con Padania Tuning ha portato un gruppo di amanti per l'auto "dentro" l'evento. Tra il 7 e l'8 febbraio, infatti, gli spazi fieristici esterni hanno accolto un raduno di auto eclettico, dalle supercar alle compatte sportive, dal tuning più "spinto" alle vetture pronto rally. E per l'occasione, la redazione di Gazzetta Motori ha portato in scena tre sportive con tre differenti alimentazioni: 100% termica, la Cupra Formentor VZ5 con il 5 cilindri da 390 cavalli, ibrida plug-in, la Bmw M5 Touring con il V8 ibrido plug-in da 727 Cv, e 100% elettrica, la Skoda Elroq RS, da 340 Cv scaricati da un powertrain bi-motore.

