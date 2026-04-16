Pol Espargaró, impegnato come tester per il team KTM e collaboratore per le trasmissioni di DAZN, ha commentato l’attuale situazione della MotoGP 2026. Secondo il pilota, il dominio della Ducati nella stagione in corso rimane stabile, mentre si cercano strategie per competere al meglio. La competizione tra le varie case motociclistiche vede ancora grande equilibrio, con alcuni piloti che si preparano a sfidarsi nelle prossime gare.

Pol Espargaró, attualmente impegnato sia come tester per il team KTM che come collaboratore per le trasmissioni spagnole di DAZN, ha tracciato un quadro netto dell’attuale equilibrio della MotoGP 2026. Lo spagnolo ha analizzato le dinamiche tecniche che stanno permettendo ad Aprilia e KTM di colmare il divario con Ducati, evidenziando come le limitazioni normative imposte alla scuderia di Borgo Panigale stiano involontariamente livellando il campo di gara in vista del nuovo regolamento del 2027. L’equilibrio tecnico tra vincoli normativi e progressi costruttori. Il competitivo attuale vede una parabola ascendente per i produttori europei che hanno saputo sfruttare le libertà di sviluppo rimaste.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP 2026: il piano di Espargaró per sfidare il dominio Ducati

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