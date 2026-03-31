Nella MotoGP, il dominio della Ducati si sta interrompendo grazie all’arrivo di un nuovo competitor, l’Aprilia. La moto italiana, che si sta imponendo come avversaria seria, si ispira alle tecnologie sviluppate dalla Ferrari. La nuova stagione ha portato sorprese, con l’Aprilia che ha conquistato posizioni importanti e ha mostrato un aggiornamento rispetto alle precedenti stagioni.

All’improvviso l’Aprilia. Non l’avevano vista arrivare, nella MotoGp ormai quasi monomarca Ducati. Eppure: tre Gran Premi disputati nel 2026, tre vittorie di Marco Bezzecchi nelle gare domenicali, e Marc Márquez – il difensore del titolo, la Ducati incarnata, l’uomo che ha vinto tutto quello che c’era da vincere – che ammette pubblicamente di non riuscire a tenere il ritmo. Un fenomeno a cui anche El Paìs dedica un approfondimento. La cosa curiosa di Aprilia è che nessuno dei suoi successi era scontato, e quasi nessuno era previsto. Il progetto è rimasto a lungo il più modesto della griglia, per investimenti, per personale, per ambizioni dichiarate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Aprila che sta demolendo il dominio Ducati in MotoGp è una figlia tecnologica della Ferrari

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