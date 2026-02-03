Donald Trump ha annunciato un piano da 12 miliardi di dollari per creare una riserva strategica di terre rare negli Stati Uniti. Lo scopo è ridurre la dipendenza dalla Cina, che attualmente domina il mercato di questi minerali fondamentali per tecnologia e difesa. Il progetto punta a rafforzare la sicurezza economica e a sostenere l’industria americana in un settore chiave.

L’amministrazione americana guidata da Donald Trump sta lavorando alla creazione di una maxi-riserva strategica di minerali considerati indispensabili per l’economia e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Il progetto, dal valore stimato intorno ai 12 miliardi di dollari, punta a rafforzare la capacità industriale americana di fronte a possibili crisi di approvvigionamento e a ridurre in modo strutturale la dipendenza da Pechino per terre rare e metalli critici. La nuova iniziativa, battezzata Project Vault, dovrebbe poggiare su un mix di capitali pubblici e privati. Secondo quanto illustrato dalla Casa Bianca, il piano prevede circa 1,67 miliardi di dollari di investimenti privati affiancati da un finanziamento fino a 10 miliardi di dollari concesso dalla US Export-Import Bank, destinato all’acquisto e allo stoccaggio di materie prime provenienti da grandi gruppi industriali, dal comparto automotive alle aziende tecnologiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Terre rare, il piano di Trump da 12 miliardi per sfidare il dominio cinese

Approfondimenti su Terre Rare Trump

Gli Stati Uniti hanno avviato un progetto da 12 miliardi di dollari per creare una vera e propria cassaforte di terre rare.

La Groenlandia sta attirando l’attenzione internazionale per le sue risorse, tra terre rare, gas, petrolio, rubini e diamanti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Terre Rare Trump

Argomenti discussi: Materie prime critiche e terre rare: la sfida per l'indipendenza europea - Lab24; L'Europa sta perdendo la corsa per le terre rare?; Il Giappone ha estratto terre rare a 6 mila metri sotto il mare: Impresa mai tentata da nessuno; Terre rare, Trump lancia Project Vault: 12 miliardi per scorte di minerali critici in chiave anti-Cina. Aderisce anche Stellantis.

Terre rare, scoperto uno dei giacimenti più grandi al mondo: cambiano gli equilibriTerre rare nel Pacifico: Tokyo punta sull’isola di Minami Torishima per svincolarsi dalla Cina. Ecco quali sono i numeri del maxi-giacimento ... quifinanza.it

Usa rilanciano corsa alle terre rare con maxi piano segreto sui metalli strategici, investimento miliardario shockUsa, s'accende la battaglia per le terre rare: l'amministrazione Trump punta sui metalli preziosi con un investimento da 1,6 md in una società america ... assodigitale.it

Terre rare e IA: la nuova frontiera della competizione globale x.com

Giappone, svolta sulle terre rare: estrazione record a 5.600 metri nel Pacifico. Mossa strategica per ridurre la dipendenza dalla Cina #ANSA - facebook.com facebook