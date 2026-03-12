Mosca si prepara per un’offensiva di primavera, mentre il bel tempo favorisce anche le forze di Kyiv. Martedì scorso, l’esercito ucraino ha lanciato un attacco missilistico contro lo stabilimento di microelettronica Kremniy El a Bryansk, in Russia. La situazione militare tra le due parti si sviluppa in un contesto di tensione crescente e azioni offensive da entrambe le sponde.

Kyiv. Martedì scorso, l’esercito ucraino ha lanciato un attacco missilistico contro lo stabilimento di microelettronica Kremniy El a Bryansk, in Russia. L’impianto produce componenti per sistemi missilistici, droni e sistemi di guerra elettronica. Negli ultimi due anni, le Forze armate ucraine avevano già attaccato Kremniy El utilizzando droni, ma questa volta a colpire l’impianto sono stati i missili Storm Shadow, come dimostrato da un video pubblicato dallo stato maggiore ucraino. “Questo stabilimento produceva i sistemi di guida per tutti i tipi di missili per la Federazione russa”, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky ai giornalisti in una chat su WhatsApp poco dopo il successo dell’attacco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Mosca prepara l’offensiva di primavera, ma con il bel tempo anche Kyiv ha vantaggi militari

Articoli correlati

Trump prende tempo sull’Iran: “Verificheremo se le esecuzioni si sono fermate”. Ma il Pentagono prepara l’offensivaTra repressione interna al regime, pressioni regionali e calcoli strategici, Washington e le monarchie del Golfo cercano di contenere una crisi che...

Leggi anche: Spese militari, Salvini prepara l’offensiva: a Meloni conviene un voto anticipato?

Approfondimenti e contenuti su Mosca prepara

Discussioni sull' argomento Kharkiv sotto le bombe russe, cinque morti nella notte. Zelensky teme l’offensiva di primavera; Ucraina, Zelensky in visita nel Donetsk: Russia prepara offensiva primavera.

Il lungo inverno ucraino, Kiev teme l’offensiva russa: Mosca prepara un altro anno di guerra. Oltre 710mila soldati al fronteRoma, 19 dicembre 2025 – Mosca si sta preparando a un altro anno di guerra, ha detto Volodymyr Zelensky poche ore prima del Consiglio Ue di ieri sugli asset russi. I duecento miliardi europei, ... quotidiano.net

Il Fatto di domani. Guerra Russia-Ucraina, Putin prepara l’offensiva estiva, Trump e Ue stanziano miliardi per la loro difesa. Medio Oriente, a Jenin l’Idf spara in aria ...GUERRA RUSSIA-UCRAINA, MOSCA: NESSUNA PROPOSTA DI MEDIAZIONE DAL VATICANO. E PREPARA L’OFFENSIVA ESTIVA. USA E UE, 175 E 150 MILIARDI PER LA DIFESA. La Russia non ha ricevuto ancora alcuna proposta ... ilfattoquotidiano.it

Willy te stai a prepara pe rivede Est .... O per "punirlo" Ahhhh vorrei esse una mosca #WilliamEst #williamjkp #est_rvp - facebook.com facebook

ll presidente dell'Ucraina suona ancora l'allarme: "Sappiamo che i russi non intendono fermare i loro attacchi. È un dato di fatto. Stanno preparando nuovi attacchi" x.com