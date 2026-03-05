Guerra il dramma di due famiglie italiane | ci sono anche bambini

Due famiglie italiane sono rimaste bloccate alle Maldive dopo una vacanza che si è trasformata in un incubo. I loro viaggi sono stati interrotti, e ora si trovano in una situazione di attesa nel mezzo dell’arcipelago. Sono coinvolti bambini e adulti, e al momento non ci sono indicazioni su quando potranno tornare in Italia. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e autorità.

Una vacanza alle Maldive trasformata in un incubo per due famiglie italiane rimaste bloccate nell’arcipelago. I turisti, tutti romani, dovevano rientrare in Italia sabato 28 febbraio, ma sono ancora fermi nella capitale Malé senza sapere quando riusciranno a tornare. Il viaggio di ritorno prevedeva un volo con scalo a Dubai, ma la chiusura dell’aeroporto ha mandato in tilt i collegamenti aerei. Da quel momento i turisti sono rimasti bloccati, cercando senza successo una soluzione alternativa per rientrare a casa. “Al momento non sappiamo quando e come tornare a casa e al nostro lavoro”, raccontano le due famiglie. La compagnia Emirates avrebbe proposto una ricollocazione su un altro volo diretto a Rome, ma con lo stesso scalo a Dubai. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

