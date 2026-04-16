Morto sul lavoro dopo la terribile caduta dal capannone | in moschea l' ultimo saluto a Rayan

Nella zona artigianale di Ravenna, alle Bassette, si è tenuto l'ultimo saluto a Rayan Lassoued, un giovane di 21 anni deceduto dopo essere caduto dal tetto di un capannone durante l’orario di lavoro. La notizia ha suscitato dolore tra colleghi e familiari, che hanno partecipato alla cerimonia in moschea. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, e si stanno valutando eventuali responsabilità.

È ancora forte il dolore e il cordoglio per la morte sul lavoro di Rayan Lassoued, il giovane operaio di 21 anni deceduto a seguito della caduta dal tetto di un capannone alle Bassette, zona artigianale di Ravenna. Il ragazzo viveva con la sua famiglia a Cesena. A causare la morte la caduta da.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Morto sul lavoro all'età di 21 anni, in moschea l'ultimo saluto a Rayan. Poi la sepoltura al cimitero di TipanoNon si placa in città il dolore e il cordoglio per la morte sul lavoro di Rayan Lassoued, il giovane operaio di 21 anni deceduto a seguito della... Operaio gravissimo dopo la caduta dal tetto del capannone. I sindacati: "Rafforzare controlli e prevenzione sul lavoro"È in condizioni gravissime l'operaio 21enne che giovedì pomeriggio è precipitato dal tetto di un capannone in via Ricasoli, nella zona artigianale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giovane operaio morto dopo la caduta dal capannone: un uomo indagato per omicidio colposo aggravato; Operaio 21enne cade dal tetto di una officina, morto dopo 48 ore di agonia; La tragedia di Rayan: operaio 21enne morto dopo due giorni di agonia; Precipita dal tetto mentre lavora: muore a 21 anni dopo due giorni di agonia. Ancora un operaio morto sul lavoro: ecco chi era Domenico di Ponzio, 38enne colpito da un palo della luce nel cimitero di TarantoOriginario del territorio tarantino, l’operaio era impegnato da tempo nel settore dei lavori pubblici e manutentivi, attività che svolgeva per conto della ditta incaricata degli interventi nell’area i ... lagazzettadelmezzogiorno.it Rovigo, operaio cade da un silos: morto dopo un volo di 10 metriGrave incidente sul lavoro in Veneto. Un operaio cinquantenne è morto dopo una caduta da uno dei silos dell'ex zuccherificio di Porto Viro (Rovigo). Secondo quanto si apprende, l'uomo, di origine mold ... tg24.sky.it Tragedia #Manninger: l'ex portiere della #Juve è morto a 48 anni in un incidente stradale x.com Notizia terribile dall'Austria: Alexander Manninger è morto all'età di 48 anni. L'ex portiere austriaco ha giocato diversi anni in Italia, vestendo le maglie di Juventus, Siena, Bologna, Torino e Fiorentina. Secondo quanto riportano i media austriaci, Manninger è st facebook