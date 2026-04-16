Morto sul lavoro all' età di 21 anni in moschea l' ultimo saluto a Rayan Poi la sepoltura al cimitero di Tipano

A 21 anni, Rayan Lassoued ha perso la vita mentre lavorava in un capannone alle Bassette, nella zona artigianale di Ravenna, a causa di una caduta dal tetto. La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore tra la comunità locale, che ha partecipato ai funerali celebrati in una moschea. Dopo il rito religioso, il corpo del giovane è stato sepolto nel cimitero di Tipano.

Non si placa in città il dolore e il cordoglio per la morte sul lavoro di Rayan Lassoued, il giovane operaio di 21 anni deceduto a seguito della caduta dal tetto di un capannone alle Bassette, zona artigianale di Ravenna. Il ragazzo viveva con la sua famiglia a Cesena. A causare la morte la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Lo strazio della madre di Rayan, morto a 21 anni sul lavoro: “Era speciale, abbiamo donato i suoi organi”Ravenna, 13 aprile 2026 – Due giorni di agonia, poi sabato è arrivata la dichiarazione del decesso di Rayan Lassoued, il 21enne nato a Rimini ma... Morto in un incidente sul lavoro: domani l'ultimo saluto a CarmineSi terranno domani, 26 febbraio, alle ore 15:00, i funerali di Carmine Albero, il giovane di 24 anni deceduto tragicamente lo scorso in un incidente... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ancora un operaio morto sul lavoro: ecco chi era Domenico di Ponzio, 38enne colpito da un palo della luce nel cimitero di Taranto; Ravenna, operaio 21enne muore dopo due giorni di agonia: era precipitato dal tetto di un’officina; Schiacciato da un camion, Nicolae morto a 55 anni: altra tragedia sul lavoro; Ravenna ancora in lacrime per una vittima del lavoro: addio a Rayan, il 21enne precipitato da un capannone. È morto l’operaio di 21 anni caduto da un tetto a Ravenna: non aveva mai ripreso conoscenzaL’incidente sul lavoro giovedì pomeriggio nella zona artigianale delle Bassette, alle porte di Ravenna: la vittima è un giovane operaio di origine ... fanpage.it Ancora un operaio morto sul lavoro: ecco chi era Domenico di Ponzio, 38enne colpito da un palo della luce nel cimitero di TarantoOriginario del territorio tarantino, l’operaio era impegnato da tempo nel settore dei lavori pubblici e manutentivi, attività che svolgeva per conto della ditta incaricata degli interventi nell’area i ... lagazzettadelmezzogiorno.it Tragedia #Manninger: l'ex portiere della #Juve è morto a 48 anni in un incidente stradale x.com Morto #Manninger L'ex portiere ha perso la vita in un incidente facebook