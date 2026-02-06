La figlia lo aspetta per il compleanno lui muore schiacciato così | orrore in Italia tragedia spaventosa

La mattina di ieri a Cambiago si è trasformata in una scena da incubo. Un uomo è morto schiacciato mentre lavorava in un’azienda siderurgica. La scena si è svolta poco prima delle 8, quando è scattato l’allarme in via Castellazzo. La figlia lo aspettava per il suo compleanno, ma lui non è mai arrivato. La tragedia ha sconvolto tutti i presenti e le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire come sia potuto succedere.

Tragedia sul lavoro nella mattinata di ieri a Cambiago, nel Milanese. Mancavano pochi minuti alle 8, quando è scattato l'allarme in via Castellazzo, all'interno della Prismag, azienda siderurgica specializzata nell'allestimento di veicoli industriali. Un operaio di 57 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da una lamiera metallica durante le operazioni di lavoro. La vittima è Dinu Florin Craiu, cittadino rumeno residente a Treviglio. L'uomo stava utilizzando un macchinario quando una pesante lastra di metallo è caduta improvvisamente, travolgendolo. Nell'incidente è rimasto ferito anche un altro operaio di 54 anni, colpito a un braccio in modo non grave.

