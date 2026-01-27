Incidente Kolo Muani | paura per l’obiettivo della Juventus ma fortunatamente nessuna conseguenza La ricostruzione di quanto successo – FOTO

L’incidente che ha coinvolto Kolo Muani, obiettivo della Juventus, si è risolto senza conseguenze gravi. La ricostruzione dell’accaduto evidenzia come si sia trattato di una disavventura, senza danni per il calciatore. La notizia si inserisce nel contesto di sicurezza e attenzione durante gli eventi sportivi, rassicurando i tifosi e gli appassionati.

Incidente Kolo Muani, l’obiettivo della Juventus è stato vittima di una disavventura. Auto distrutta, ma nessuna conseguenza per i calciatori. Il mondo del calcio è rimasto col fiato sospeso per alcune ore a seguito delle indiscrezioni riguardanti un sinistro stradale che ha visto coinvolti due nomi noti del panorama internazionale. Le immagini circolate nelle ultime ore non sembrano lasciare dubbi: Wilson Odobert e Randal Kolo Muani, finito nel mirino della Juventus anche in questa sessione di calciomercato, sono stati coinvolti coinvolti in un incidente stradale. L’evento, avvenuto in una dinamica ancora da chiarire nei dettagli dalle autorità competenti, ha visto la vettura su cui viaggiavano i due atleti subire danni visibili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

