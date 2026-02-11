Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo dello spettacolo e i fan di

Una notizia improvvisa ha devastato il cuore di milioni di millennial in giro per il mondo: è drammaticamente e prematuramente morto James Van Der Beek. Un colpo al cuore, che squarcia il velo della nostalgia e riporta un’intera generazione su quella banchina di Capeside. Nel cuore di chi l’ha sempre amato, il tempo sembrava essersi fermato lì. L’attore era per tantissimi quell’eterno ragazzo tormentato, e invece Dawson Leery ci ha lasciati a soli 48 anni. Una fine ingiusta, che giunge dopo una battaglia silenziosa contro il cancro al colon. Ha tentato di tutto, per sé e soprattutto per la sua famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morto James Van Der Beek, addio a Dawson Leery: aveva solo 48 anni

Approfondimenti su James Van der Beek

L’attore James Van Der Beek, famoso per il suo ruolo in Dawson’s Creek, è morto a 48 anni.

L’attore James Van Der Beek, diventato famoso con Dawson’s Creek, è morto a 48 anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tutti i drama di #dawsonscreek #jm #serietv #dietrolequinte

Ultime notizie su James Van der Beek

Argomenti discussi: James Van Der Beek, il celebre Dawson di Dawson's Creek è morto a 48 anni; Giappone, trionfa Takaichi. La lady di ferro pro Donald; I flussi di voti ridimensionano Vannacci. L'exploit alle Europee è di altri due; Dalle banche un assegno da 1,8 miliardi per le casse dello Stato.

James Van Der Beek, morto a 48 anni l'attore di Dawson's Creek. Aveva un tumoreJames Van Der Beek, la star di Dawson's Creek, è morto. La notizia - poi confermata dai suoi profili social - è arrivata da Tmz, ... msn.com

E’ morto a soli 48 anni il protagonista di 'Dawson’s Creek' James Van Der Beek: l’annuncioL’attore, noto in Italia per aver interpretato il ruolo di Dawson Leery nella serie Dawson’s Creek, si è spento oggi ... gossip.it

James van der beek è morto a 48 anni. Chi come me ha amato Dawson Creek oggi sente che si è perso un pezzo della propria vita. - facebook.com facebook