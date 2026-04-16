Un incidente grave si è verificato questa mattina nei pressi di Salisburgo, in Austria, coinvolgendo un'auto travolta da un treno. La vettura, secondo le prime ricostruzioni, è stata investita mentre attraversava i binari. La persona a bordo, un ex calciatore noto per aver giocato nella Juventus, ha perso la vita nell’impatto. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dei fatti.

Un grave incidente ferroviario si è verificato nella mattina di oggi in Austria, nei pressi di Salisburgo. Un’auto è stata investita da un treno locale a un passaggio a livello non custodito ed è stata trascinata per diversi metri. Alla guida del veicolo c’era Alex Manninger: l’ex portiere è deceduto sul posto nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori. L’impatto è avvenuto intorno alle 8:20, in prossimità della fermata di Pabing. Sul luogo sono intervenuti in pochi minuti sanitari e vigili del fuoco, che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo e avviato le manovre di rianimazione, anche con l’uso di un defibrillatore. Ogni tentativo, però, non ha avuto esito positivo.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Morto ex campione della Juventus: incidente shock, l’auto travolta da un treno

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