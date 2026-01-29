Incidente sui binari della Novara-Domodossola | auto travolta da un treno nella notte

Da novaratoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte, tra Orta San Giulio e Omegna, un treno ha investito un’auto rimasta sui binari. L’incidente è avvenuto poco dopo l’una, quando il convoglio ha travolto un veicolo abbandonato lungo la linea ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’auto non c’era più niente da fare. Le cause sono ancora da chiarire, e la circolazione ferroviaria ha subito ritardi.

Incidente nella notte sui binari della Novara-Domodossola.É successo intorno all'una di oggi, giovedì 29 gennaio, nel tratto della linea ferroviaria tra le stazioni di Orta San Giulio e Omegna, dove un treno ha travolto un'auto abbandonata sui binari.Secondo quanto riferito da Rfi, il conducente.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

