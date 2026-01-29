Incidente sui binari della Novara-Domodossola | auto travolta da un treno nella notte

Questa notte, tra Orta San Giulio e Omegna, un treno ha investito un’auto rimasta sui binari. L’incidente è avvenuto poco dopo l’una, quando il convoglio ha travolto un veicolo abbandonato lungo la linea ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’auto non c’era più niente da fare. Le cause sono ancora da chiarire, e la circolazione ferroviaria ha subito ritardi.

Incidente nella notte sui binari della Novara-Domodossola.É successo intorno all'una di oggi, giovedì 29 gennaio, nel tratto della linea ferroviaria tra le stazioni di Orta San Giulio e Omegna, dove un treno ha travolto un'auto abbandonata sui binari.Secondo quanto riferito da Rfi, il conducente.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su Novara Domodossola Dramma sui binari, donna travolta da un treno muore a Ventimiglia: disagi alla circolazione “Attenta, sei troppo vicina ai binari”. Ragazza travolta e uccisa dal treno, le ipotesi sull’incidente alla stazione Nella stazione di Empoli, il 23 gennaio 2026, si è verificato un incidente che ha causato la morte di Gaia Gelsi, 22 anni, investita da un treno. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Novara Domodossola Argomenti discussi: Cosa sappiamo sul disastro ferroviario in Spagna; Spagna, scontro fra treni: almeno 40 morti. Trovato giunto rotto; Treni deragliati in Andalusia, 41 morti e 150 feriti. Morto il macchinista del treno di Barcellona - Morto il macchinista del treno di Barcellona; Uomo investito da un treno merci, circolazione in tilt sulla Bologna-Milano. Spagna, incidente fra treni: trovato un giunto rotto sui binari. Oggi Reali in locoIntorno alle 19:39 di domenica 18 gennaio, sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia, all’altezza di Adamuz, un mezzo con 317 passeggeri è deragliato, colpendo un altro convoglio. Più di 100 i ... tg24.sky.it Infortunio sui binari a Mazzano: operaio gravemente feritoLa dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire, ma pare che l’uomo che stava lavorando nel cantiere dell’Alta Velocità sia caduto da un’altezza di cinque metri ... giornaledibrescia.it Cerco nomi di locali in cui si suona musica dal vivo nell'area di Biella, Vercelli, Novara, Domodossola, Varese, Como, Lecco, Milano, Monza, Piacenza, Pavia, Lodi, Cremona, Crema, Bergamo, Brescia, ecc. Insomma, tra l'est del Piemonte e l'ovest della Lomb - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.