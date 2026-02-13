Wanna Marchi travolta da un’auto | il racconto shock dell’incidente

Wanna Marchi è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. La donna ha raccontato l’incidente sui social, lasciando i fan senza parole. L’incidente ha riacceso la discussione sulla sua vita pubblica e sulla sua presenza sui media.

Wanna Marchi investita mentre attraversava sulle strisce pedonali, il suo racconto choc pubblicato sui social spiazza i fan e riaccende l’attenzione sul suo nome. Un attimo prima stava attraversando la strada, un secondo dopo si è ritrovata a terra, ferita e sotto shock. È così che si è trasformata la giornata di Wanna Marchi in un incubo improvviso che ha lasciato tutti senza parole. L’ex regina delle televendite, Wanna Marchi, ha raccontato sui social l’incidente che l’ha vista protagonista, parlando con voce provata e il volto segnato dalle conseguenze dell’impatto. Nelle immagini pubblicate sul suo profilo appare scossa, con il viso tumefatto e lo sguardo ancora incredulo per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Wanna Marchi è finita sotto un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Milano.

Questa mattina a Milano, Wanna Marchi è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada.

