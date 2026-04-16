Calcio sotto shock | morto a 48 anni Alex Manninger in un incidente stradale Giocò anche con Juve Siena e Torino

L’ex portiere austriaco, noto per aver giocato con squadre italiane come Juventus, Siena e Torino, è morto questa mattina in seguito a un incidente stradale. L’incidente è avvenuto in prossimità di un passaggio a livello, dove si è verificato uno scontro tra il suo veicolo e un treno. La notizia ha suscitato scalpore nel mondo del calcio e tra i tifosi.

Mondo del calcio in lutto. Alexander Manninger, ex portiere della nazionale austriaca e, tra le altre, di Torino, Juventus e Fiorentina, è morto all'età di 48 anni in un grave incidente ferroviario mentre era alla guida della sua auto. Secondo quanto riportato dai media austriaci, l'incidente mortale è avvenuto intorno alle 8:20 di questa mattina, in corrispondenza di un passaggio a livello senza barriere. L'auto di Manninger, un minivan Volkswagen, è rimasta gravemente danneggiata. I circa 25 passeggeri del treno locale e il macchinista sono rimasti illesi. Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire, com'è da verificare se il segnale rosso in corrispondenza del passaggio a livello fosse attivo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calcio sotto shock: morto a 48 anni Alex Manninger in un incidente stradale. Giocò anche con Juve, Siena e Torino Notizie correlate Leggi anche: Alex Manninger è morto a 48 anni, tragico incidente con un treno per l’ex portiere della Juventus Leggi anche: È morto in un incidente stradale l’ex portiere della Juventus Alex Manninger Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bologna-Aston Villa: è il terzo incrocio in diciotto mesi, inglesi favoriti ma partita aperta; Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 32ª giornata; Miccoli: La Juve mi umiliò lasciandomi da solo sul pullman. In carcere giocavo in porta perché...; Automotive: Gazzetta Motori premia le eccellenze italiane. L'ex portiere austriaco è deceduto questa mattina dopo lo scontro con un treno in corrispondenza di un passaggio a livello senza barriereL'ex portiere austriaco è deceduto questa mattina dopo lo scontro con un treno in corrispondenza di un passaggio a livello senza barriere ... gazzetta.it Calcio in lutto, è morto Alex Manninger: l’ex portiere della Juventus coinvolto in un tragico incidenteCalcio sconvolto dalla notizia della morte di Alex Manninger, ex portiere di Juventus e Fiorentina. E' morto in seguito allo scontro tra la sua auto e un treno. sport.virgilio.it Calcio sotto shock: Alexander Manninger è morto, l'ex portiere tra le altre di Torino, Siena, Bologna, Fiorentina e Juventus aveva 48 anni. L'immane tragedia è avvenuta a Salisburgo, in seguito ad una fatalità: stando alle indiscrezioni che arrivano si tratter facebook Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger, portiere protagonista di una prestigiosa carriera nel calcio italiano ed europeo. x.com