Cosa ha dato il via alle indagini sulle morti sospette in ambulanza? Il video
Le indagini sulle morti sospette avvenute durante il trasporto in ambulanza sono state avviate a seguito della diffusione di un video che mostra alcune fasi del servizio. Il procuratore di Forlì ha annunciato che l'apertura delle verifiche è stata decisa dopo aver esaminato le immagini e aver raccolto le prime testimonianze. Le autorità stanno ora valutando quanto accaduto e verificando eventuali responsabilità.
Il procuratore di Forlì Enrico Cieri spiega l'avvio delle indagini dopo l'alter arrivato dall'ambito sanitario dopo che si erano verificati 5 decessi su ambulanze sulle quali era presente Luca Spada.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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