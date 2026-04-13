Cosa ha dato il via alle indagini sulle morti sospette in ambulanza? Il video

Le indagini sulle morti sospette avvenute durante il trasporto in ambulanza sono state avviate a seguito della diffusione di un video che mostra alcune fasi del servizio. Il procuratore di Forlì ha annunciato che l'apertura delle verifiche è stata decisa dopo aver esaminato le immagini e aver raccolto le prime testimonianze. Le autorità stanno ora valutando quanto accaduto e verificando eventuali responsabilità.

Il procuratore di Forlì Enrico Cieri spiega l'avvio delle indagini dopo l'alter arrivato dall'ambito sanitario dopo che si erano verificati 5 decessi su ambulanze sulle quali era presente Luca Spada.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cosa ha dato il via alle indagini sulle morti sospette in ambulanza? Il video Inchiesta per omicidio su Luca Spada, cresce il numero delle morti sospette in ambulanzaForlì, 19 marzo 2026 – Luca Spada, operatore della Croce Rossa del Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro, è formalmente accusato di omicidio volontario... Morti sospette in ambulanza, arrestato un autistaAGI - È stato arrestato a Forlì il 27enne Luca Spada, autista e operatore di mezzi di soccorso, indagato per omicidio volontario nell'ambito...