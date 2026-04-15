Una collega di Luca Spada ha raccontato di aver trovato una siringa durante un intervento in ambulanza, sollevando dubbi sulle circostanze di alcune morti sospette avvenute durante i trasporti sanitari. La testimonianza si aggiunge alle indagini in corso, che stanno esaminando i dettagli di più casi ancora da chiarire. Le autorità continuano a raccogliere informazioni e a verificare le circostanze in cui si sono verificati questi eventi.

Sul caso di Luca Spada, l’autista 27enne della Croce Rossa arrestato a Forlì con l’accusa di omicidio volontario aggravato, interviene una collega. Non una semplice collega ma colei che con le sue verifiche ha fatto partire le indagini denunciando quanto stava accadendo: “In dieci anni di servizio non mi sono mai capitati dei decessi durante il trasporto. Ho guardato nella divisa e ho trovato una siringa aperta”, ha detto. Parla la collega di Luca Spada L'autista: "Ho trovato la siringa" Le morti sospette in ambulanza L'inchiesta e i dubbi su Luca Spada Parla la collega di Luca Spada La trasmissione Le Iene ha raccolto le testimonianze di chi lavorava con Luca Spada.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morti sospette in ambulanza, parla la collega di Luca Spada che ha denunciato il caso: "Ho trovato la siringa"

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